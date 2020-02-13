برعاية أمير مكة.. شريعة جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال

المناطق - جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ومعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، عقدت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الشريعة وأصول الدين اتفاقية تعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأربعاء، وذلك من أجل بناء تعاون مشترك مثمر، والإسهام في جهود وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء الوطني.

ومثل كلية الشريعة في توقيع الاتفاقية عميدها الأستاذ الدكتور محمد بن ظافر الشهري، ومن جانب المعهد عميد المعهد الدكتور الحسن يحيى آل مناخرة، فيما تناولت الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون، والبرامج المشتركة، إضافة إلى تحديد أطر بنودها.

ومن أبرز مجالات التعاون التي ضمتها الاتفاقية دعم الحملات الإعلامية التوعوية المختلفة التي يقوم بها أحد الطرفين أو كلاهما في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف، إضافة إلى تبادل الزيارات بين منسوبي الطرفين في مجال الدراسات والبحوث، وكذلك البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المتنوعة، وبرامج التدريب وورش العمل المشتركة المتخصصة في مجال الاعتدال ومحاربة التطرف.

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