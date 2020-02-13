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مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات
http://almnatiq.net/?p=831789
المناطق- تبوك

رفع معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.
كما أعرب عن شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ نظير حرصه واهتمامه الكبير وجهوده المبذولة في تطوير الجامعات.
وقال معاليه إن هذه الموافقة ستسهم في نقل الجامعات السعودية إلى مستوى آخر من الفكر والإبداع وسيحقق نقلة نوعية في مسيرتها مشيراً إلى أن المجلس سيضع نصب عينيه وضع أهداف وإستراتيجيات وخطط تسهم في تحقيق الاستقلالية للجامعات بعد تطبيق نظام الجامعات الجديد.
وأضاف معاليه هذه القرارات المفصلية دون أدنى شك ستضع الجامعات أمام فرص مستقبلية كبيرة من خلال تفعيل مواردها الذاتية ورفع كفاءة الإنفاق والسماح بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها وتهيئة مخرجاتها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتفعيل أدوارها في خدمة المجتمع لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
واختتم معاليه مقدماً التهنئة للجامعات السعودية سائلاً الله -عز وجل – أن يحقق هذا القرار تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة داعياً المولى- سبحانه – أن يرفع شأن وطننا لما فيه الخير لهذه الأمة.

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