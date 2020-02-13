“الصمصام 7” يُطلق تمارينه المشتركة لرفع مستوى الكفاءة للقوات السعودية والباكستانية

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انطلقت اليوم، فعاليات التمرين المشترك ” الصمصام 7″ بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني, بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال (2) بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح قائد تمرين “الصمصام 7” اللواء الركن منصور بن عبدالله القرني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية باكستان الإسلامية، كما تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

وأضاف اللواء القرني أن جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها من كلا الجانبين لهذا التمرين، مشيراً إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين التي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” بقطاع نجران (2) وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.

من جانبه ألقى ممثل إدارة التدريب والعقائد العسكرية العميد الركن مناور بن محمد الحربي كلمة نقل فيها تحياتي معالي قائد القوات البرية للجانب الباكستاني الشقيق لتواجدهم في المملكة، مؤكداً أن هذا التمرين يأتي تنفيذاً للتعاون العسكري بين البلدين, وحرص معاليه على إقامة مثل هذه التمارين واستمراريتها التي سعت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

من جهته أوضح أحد الضباط المشاركين من الجانب الباكستاني أن هذه المشاركة تأتي تعبيراً عن روابط الأخوة والصداقة المشتركة بين المملكة وباكستان, بالإضافة إلى تعزيز الخبرات بين القوات المشتركة, مقدماً شكره للجانب السعودي على ما قدموا من تجهيزات لنجاح هذا التمرين.

بعد ذك أعطى قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني الإشارة، إيذاناً ببدء التمرين ورفع أعلام الدول المشاركة, فيما أوضح قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني أن هذا التمرين يُعد النسخة السابعة من التمارين التي يتم تنفيذها مع الجيش الباكستاني لأهميته في تدريب ورفع كفاءة القوات السعودية في العمليات غير نظامية ويركز فيه على المهارات الفردية والجاهزية القتالية وهي مهمة لوحداتنا في قطاعاتنا الشمالية لأهمية رفع المهارة الفردية.

وأكد اللواء الزهراني أن هذا التمرين يأتي بمشاركة نخبة مدربة من الجيش الباكستاني ويقابلهم ايضا نخبه من الجيش السعودي، متمنياً أن يحقق هذا التمرين الأهداف الرئيسة المخططة لها لنخرج بدروس مستفادة تهم قوات البلدين.