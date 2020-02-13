احدث الأخبار

غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي
منطقة تبوك
 “الصمصام 7” يُطلق تمارينه المشتركة لرفع مستوى الكفاءة للقوات السعودية والباكستانية
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات
منطقة تبوك
 برعاية أمير مكة.. شريعة جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال
منطقة مكة المكرمة
 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 إدلب: نزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال اليومين الماضيين جراء عمليات النظام العسكرية
أبرز المواد
 سفير الصين : مساعدات المملكة تؤكد عمق العلاقات وستؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الأطباء لمكافحة “كورونا”
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
 الحزم يقفز إلى العاشر بثلاثية الاتفاق
أبرز المواد
 السعوديون الأعلى مشاهدةً لقنوات “يوتيوب” في العالم
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة : مبادرة خادم الحرمين لدعم الصين تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة
أبرز المواد
 الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة يشيد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج استمطار السحب
أبرز المواد
غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي

غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي

منطقة تبوك
“الصمصام 7” يُطلق تمارينه المشتركة لرفع مستوى الكفاءة للقوات السعودية والباكستانية

“الصمصام 7” يُطلق تمارينه المشتركة لرفع مستوى الكفاءة للقوات السعودية والباكستانية

أبرز المواد
مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

منطقة تبوك
برعاية أمير مكة.. شريعة جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال

برعاية أمير مكة.. شريعة جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال

منطقة مكة المكرمة

غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي

غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي
http://almnatiq.net/?p=831800
المناطق- تبوك:

عقد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي اليوم اجتماعاً بأعضاء اللجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية التي تشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والقريات بالإضافة لتبوك بحضور عدد من المستثمرين والمستثمرات بقطاع التعليم الأهالي وذلك بصالة الاجتماعات بمقر الغرفة بتبوك.
وفي بداية الاجتماع رحب الحارثي بالجميع مضيفاً أن هذا الاجتماع يهدف لبحث فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية واستقطب رجال الأعمال وسيدات الأعمال للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
وأوضح أن مشروع نظام التعليم الأهلي الجديد يأخذ في الاعتبار مضامين رؤية المملكة 2030 لبناء مؤسسات قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية ودور المدارس الأهلية المهم في التنمية الحضارية والمعرفية والنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المعوقات والفرص المتاحة لمستثمري القطاع الأهلي والاقتراحات المطروحة لتطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه بالمنطقة.

روابط ذات صلة

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك
دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بتبوك يودع أولى جولاته التنافسية

دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بتبوك يودع أولى جولاته التنافسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*