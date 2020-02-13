غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي

المناطق- تبوك:

عقد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي اليوم اجتماعاً بأعضاء اللجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية التي تشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والقريات بالإضافة لتبوك بحضور عدد من المستثمرين والمستثمرات بقطاع التعليم الأهالي وذلك بصالة الاجتماعات بمقر الغرفة بتبوك.

وفي بداية الاجتماع رحب الحارثي بالجميع مضيفاً أن هذا الاجتماع يهدف لبحث فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية واستقطب رجال الأعمال وسيدات الأعمال للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.

وأوضح أن مشروع نظام التعليم الأهلي الجديد يأخذ في الاعتبار مضامين رؤية المملكة 2030 لبناء مؤسسات قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية ودور المدارس الأهلية المهم في التنمية الحضارية والمعرفية والنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المعوقات والفرص المتاحة لمستثمري القطاع الأهلي والاقتراحات المطروحة لتطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه بالمنطقة.