افتتاح المقر الجديد لمحطة إطفاء الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير الصناعية

المناطق - الجبيل الصناعية

افتتحت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المقر الجديد لمحطة الإطفاء بمدينة رأس الخير صباح أمس الأربعاء وذلك للاستجابة للحرائق وحماية منشآت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير الصناعية ودعم ومساندة الشركات العاملة فيها.

من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري أن الإدارة تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية محدثة لتقديم خدمات السلامة والحماية من الحرائق بمنشآت مدن الهيئة الملكية ومرافقها الحيوية وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وهى حماية الأرواح والممتلكات وخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى العطاء والإنتاج ومنع وقوع الحوادث.

مضيفاً إلى أن افتتاح المقر الجديد لمحطة رأس الخير الأولى هو استمرار لتطبيق هذه الخطط وتماشياً مع الخطة التي وضعتها الهيئة الملكية بالجبيل لمدينة رأس الخير الصناعية في توفير محطات إطفاء مجهزة بأحدث الإمكانيات والمعدات المناسبة والحديثة وفريق عمل مدرب يستطيع مواجهة ومكافحة الحرائق.

وأشار الشهري إلى أنه لقد وقع اختيار موقع المحطة بناءً على دراسات فنية دقيقة بهدف تسهيل عملية الاستجابة السريعة عند وقوع الحوادث والحرائق.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تعمل جاهدة بشكلاً دؤوب على أمن وحماية ووقاية منشآت مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية وإعداد الخطط الأمنية لمواجهة الحوادث والحرائق المحتملة ومكافحتها بشكل استباقي.