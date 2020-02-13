النقل : استمرار أعمال المرحلة الثالثة لتنفيذ طريق “الظهران – العقير – سلوى”

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أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بأنه وضمن مشروع تنفيذ طريق “الظهران – العقير – سلوى” مع التقاطعات المرحلة الثالثة بطول 66 كم، تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس الاسفلتي الأولى بطول 9 كم وتم تنفيذ طبقة أساس حصوي بطول 11 كم وطبقة قاعدة ثانية بطول 35 كم وجاري أعمال القطع وترحيل الرمال بالمشروع

كما تم الانتهاء من إصلاح طريق أبوحدرية – الخفجي بطول 5 كم باتجاه ابوحدرية وذلك بكشط وإعادة سفلتة وتنفيذ عوامل سلامة ضمن الصيانة الوقائية بطول 40 كم في الاتجاهين بتكلفة (130 مليون ريال) وجاري العمل بعدد بتحويلتين على الطريق بالاتجاهين.

كما تم البدء بإصلاح الجزء الأخير من طريق السفانية /حفر الباطن (القاعدة) بطول (21.50) كلم وذلك بإعادة إنشاء الطريق وتنفيذ وسائل السلامة عليه بتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال تم الانتهاء من إنشاء تحويلات مؤقته والعمل جاري بالحفريات والردميات والتجهيز لطبقة القاعدة الترابية

ولا زال العمل في إعادة إنشاء جسر مدخل الهفوف على الخط الحديدي مستمراً حيث تم الانتهاء من صب البلاطة العلوية اليمنى للجسر بعد أن تم في وقت سابق صب القواعد والحوائط وتركيب جميع الكمرات مسبقة الاجهاد