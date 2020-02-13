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الجبير يستقبل وزير خارجية رومانيا السابق

الجبير يستقبل وزير خارجية رومانيا السابق
http://almnatiq.net/?p=831818
المناطق - واس

‏‎استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في بوخارست، اليوم، معالي وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الروماني تيودور ميليشكانو، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.
‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
‏‎حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان.

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