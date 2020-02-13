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الهلال يعزز صدارته بنقاط الفيحاء
http://almnatiq.net/?p=831824
المناطق - الرياض

عزز الهلال صدارته في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حينما تغلب بهدف نظيف على مضيفه الفيحاء، في ختام اليوم الثاني من الجولة الـ18 للمسابقة.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الضيوف هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد البريك في الدقيقة 69 من زمن وأحداث اللقاء.

ووصل الهلال إلى النقطة الـ 41 ليوسع الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف إلى ست نقاط مؤقتاً والذي يخوض مباراته بنفس الجولة أمام الشباب مساء غدٍ الجمعة.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

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