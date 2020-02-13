إدارة الأسر الكافلة بالرياض تلتقي بالأسر البديلة والأيتام

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نظمت إدارة الأسر الكافلة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع برنامجين تثقيفيين ضمن برامجها الشهرية الموجهة للأسر البديلة وأطفالها من فئة الأيتام بحضور مساعد مدير عام فرع العمل والتنمية بالمنطقة أ. علي بن سعد القباني و”167″ مستفيد ومستفيدة من الأباء والأمهات البديلات و”20″ طفلاً من أطفالهم الأيتام وبعض منسوبات الإدارة .

احتوى البرنامج الأول “اللقاء الشهري للأسر” والذي كان بعنوان “من انا” وقدمه د. صديق بن صالح العمرو على مجموعة من المحاور أهمها “الطريقة الصحيحة لتعريف الأيتام بواقعهم ، كيفية تصحيح كذبة موت الوالدين ، وطرق تفادي الآثارالناتجة عن ذلك والتعامل مع ردود الأفعال التي قد تحدث ” وفي نهاية اللقاء فُتح المجال للمناقشة والحوار ثم تم تكريم جميع المشاركين ومنهم الفريق التطوعي “من ألمك اصنع أملك “كما احتوى البرنامج الثاني “نقرأ لنرتقي ” الموجه لأطفال الأسر البديلة على مجموعة من الفقرات التعليمية والترفيهية مثل الأناشيد والمسابقات بالإضافة إلى الأركان التفاعلية مثل ركن قراءة القصص والرسم الحر والتلوين والعاب الذكاء وركن خاص بالجوائز والهدايا بمشاركة من الفريق التطوعي ” همة عطاء ” . ، وقد اشارت مديرة الأسر الكافلة أ. نورة السلطان إلى حرص الادارة على تنظيم مثل هذه البرامج والملتقيات بشكل دوري نظراً لأهميتها في تثقيف الأسر البديلة ومعالجة ماقد يواجههم من صعوبات ولضمان استمرارية المتابعة و التواصل مع محتضني الأيتام من الأسر البديلة وبالتالي استمرار ونجاح هذا النظام .

يُذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبدعم من الحكومة الرشيدة ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يولي جميع فئاته المشمولة بالرعاية اهتماماً كبيراً وفي مقدمتهم فئة الأيتام وجزءاً من هذا الإهتمام دعم وتشجيع الأسر على احتضان الأيتام “كأسر كافلة “وفق شروط وضوابط محددة .