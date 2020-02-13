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تفاصيل مهرجان “الشرقية للخيل العربية في مؤتمر صحفي الأثنين المقبل

تفاصيل مهرجان “الشرقية للخيل العربية في مؤتمر صحفي الأثنين المقبل

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إدارة الأسر الكافلة بالرياض تلتقي بالأسر البديلة والأيتام

إدارة الأسر الكافلة بالرياض تلتقي بالأسر البديلة والأيتام

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تفاصيل مهرجان “الشرقية للخيل العربية في مؤتمر صحفي الأثنين المقبل

تفاصيل مهرجان “الشرقية للخيل العربية في مؤتمر صحفي الأثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=831836
‫المناطق - فهد المريخي

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة “كحيلة” مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل في موقع المهرجان “مارينا الدمام”.‬
‫وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأستاذ خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان. ‬
‫يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحا تنظيميا وجماهيريا كبيرا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خارطة بطولات جمال الخيل العربية عالميا.

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