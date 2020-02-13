أمانة الشرقية تنظم مسيرة “شرقية خضراء” في جزيرة المرجان بالدمام السبت القادم

الدمام - منال الدوسري

تنظم أمانة المنطقة الشرقية السبت القادم 15/2/2020م بجزيرة المرجان في الدمام مسيرة “شرقية خضراء” بمناسبة زراعة أكثر من 300 ألف شجرة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وتوقع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن عدد المشاركين في المسيرة قد يصل الى 800 شخص يمثلون منسوبي الأمانة والأهالي والمتطوعين ومنسوبي التأهيل الشامل وبمشاركة وزارة التعليم والتجمع الصحي الأول والهلال الأحمر والشرطة والمرور والقطاع الخاص .

وأضاف المهندس زياد مغربل أن المسيرة ستنطلق من قرية الدولفين وتنتهي في جزيرة المرجان، حيث ينتظر المشاركين والزوار في الجزيرة فعاليات ترفيهية تثقيفية وفعاليات تشجير، أضافه الى معرض الصور والفرق الشعبية، مبينا أنه سيتم خلال المسيرة رسم ورفع “تيفو” ضخم لشعار الحملة.

وذكر مغربل أن مبادرة “شرقية خضراء” تحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله، والتي دشنها بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩ وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تستهدف زراعة ٥٠٠ ألف شتلة من أشجار الظل في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتدخل ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية في تشجير المدن.

وقال أن مبادرة “شرقية خضراء ” تهدف الى نشر ثقافة التشجير وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ إضافة الى زيادة المشهد الحضري ورفع المستوى التثقيفي والتوعوي بأهمية المحافظة على البيئة، داعياً كافة المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية للمشاركة في المسيرة .

