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جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام تفتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا

جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام تفتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا

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جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام تفتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا

جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام تفتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا
http://almnatiq.net/?p=831845
المناطق – فتحيه عبدالله

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح باب استقبال الطلبات للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ (2020-2021 م) اعتبارا من 17 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل ، و سيكون استقبال التقديم الكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة www.iau.edu.sa .
كما دعت عمادة الدراسات العليا الراغبين بالتقديم على البرامج بحسب تخصصاهم إرفاق شهاداتهم وأوراقهم الثبوتية خلال فترة التسجيل المحددة

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