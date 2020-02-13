جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام تفتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا

المناطق – فتحيه عبدالله

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح باب استقبال الطلبات للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ (2020-2021 م) اعتبارا من 17 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل ، و سيكون استقبال التقديم الكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة www.iau.edu.sa .

كما دعت عمادة الدراسات العليا الراغبين بالتقديم على البرامج بحسب تخصصاهم إرفاق شهاداتهم وأوراقهم الثبوتية خلال فترة التسجيل المحددة