أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح باب استقبال الطلبات للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ (2020-2021 م) اعتبارا من 17 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل ، و سيكون استقبال التقديم الكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة www.iau.edu.sa .
كما دعت عمادة الدراسات العليا الراغبين بالتقديم على البرامج بحسب تخصصاهم إرفاق شهاداتهم وأوراقهم الثبوتية خلال فترة التسجيل المحددة
جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام تفتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا
أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح باب استقبال الطلبات للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ (2020-2021 م) اعتبارا من 17 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل ، و سيكون استقبال التقديم الكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة www.iau.edu.sa .
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