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مستشفى أبها للولادة والأطفال يتعامل مع ٨٥ طفلاً ابتلعوا أجساماً غريبة العام الماضي

مستشفى أبها للولادة والأطفال يتعامل مع ٨٥ طفلاً ابتلعوا أجساماً غريبة العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=831851
المناطق _ عسير

استقبل مستشفى أبها للولادة والأطفال العديد من الحالات لابتلاع أطفال لأجسام غريبة مختلفة.

وبين المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع ، أنه تم التعامل مع ٨٥ حالة من هذا النوع في المستشفى خلال العام ٢٠١٩ م ، وتتفاوت خطورة الحالة من طفل إلى آخر .

بدوره أكد استشاري الجهاز الهضمي و المناظير لدى الأطفال الدكتور عادل الشهراني ، بأن مشكلة ابتلاع الأجسام الغريبة مشكلة شائعة و خطيرة قد تتسبب إلى مضاعفات أو إلى الوفاة – لا سمح الله – ، خاصةً إذا كانت تلك الأجسام ، أجسام حادة أو أجسام تحتوي على مواد كيميائية قد تخترق الأمعاء ، لذا ينبغي على الأهل عدم ترك مثل هذة الأجسام في متناول يد الأطفال،كما ينصح الدكتور ماجد عسيري استشاري أنف وأذن و حنجرة ، بضرورة إبعاد الأجسام الغريبة عن الأطفال مثلاً عن طريق استخدام حافظات خاصة للعملات المعدنية ، وكذلك البطاريات لخطورتها البالغة والتوجه إلى المستشفى مباشرة عند الشك في ابتلاع أو استنشاق الطفل لجسم غريب.

من جانب آخر أوضح متحدث صحة عسير ، أن فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري الجهاز الهضمي و المناظير لدى الأطفال الدكتور عادل الشهراني ، نجح في إجراء عملية لطفل يعاني من نزيف شرجي محول من أحد المستشفيات .
حيث تم عمل منظار سفلي للجهاز الهضمي و استئصال زائدة لحمية من الأمعاء الغليظة و تم تنويم الطفل لمدة يوم واحد وكانت حالته مستقرة ولله الحمد .

و ينصح الدكتور عادل الشهراني أنه في مثل هذه الحالة يجب على الأسرة مراجعة مستشفى متخصص لعمل المناظير للطفل و عدم التهاون بها لمنع حدوث مضاعفات للطفل ، مبيناً أن أغلب حالات اللحميات في الأمعاء الغليظة تعبر حميدة.

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