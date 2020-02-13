جستر مكة تختتم دورة لغة الإشارة وسط حضور 40 متدرب ومتدربة

المناطق _ مكة المكرمة

أُختتمت الأربعاء الموافق الثامن عشر من جمادٍ الثاني من العام الهجري ١٤٤١هـ بفندق ملينيوم مكة دورة لغة الإشارة بتفاعل كبير وحضور خلال فترة التدريب التي استمرت أربعة أيام متتالية بحضور أكثر من أربعين متدرباً ومتدربة

والتي تشرف بقيادتها المدرب الأستاذ / صالح النفيعي والتي تضمنت على العديد من الشروحات المرئية والترجمة الفورية والاختبارات القصيرة والنهائية من خلال إجراءات وممارسات فعلية نفذها المدرب مع المتدربين

وأشاد المدير التنفيذي لجستر مكة الأستاذ / فهد الزهراني بأهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تخدم فئة غالية على قلوبنا وإيجاد سبل التواصل معهم عبر هذه الدورات التي لها الأثر الإيجابي في العمل المثمر والمستمر في خدمتهم وشكر المتدربين على حضورهم وحرصهم على اتمام حضور الدورة والاستفادة فيما يقدم من خلالها .

وأوضحت مديرة التدريب بجستر مكة الأستاذة / تهاني العامودي بأن جستر مكة بصدد الإعلان عن حزمة من البرامج التدريبية والتي ستخدم العديد في تخصص التربية الخاصة

وقد تم تسليم شهادات حضور الدورة للمتدربين والمتدربات في نهاية الدورة حيث كرم المدير التنفيذي لجستر مكة الأستاذ فهد الزهراني المدرب صالح النفيعي بدرعٍ وشهادة شكر فيما كرم الزهراني الشريك الإعلامي صحيفة ويب نيوز الالكترونية بشهادة شكر نظير التغطية الإعلامية للدورة.