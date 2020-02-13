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الجربا يفتتح مقر صحافيو الوطن ويحثهم على بذل المزيد من أجل الوطن

الجربا يفتتح مقر صحافيو الوطن ويحثهم على بذل المزيد من أجل الوطن
http://almnatiq.net/?p=831877
المناطق _ فلاج الشعيفاني
افتتح الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، المقر الجديد للملتقى في مدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، بحضور أعضاء الملتقى وعدد من الإعلاميين.
وفور وصول الشيخ الجربا قص الشريط وتجول في المقر، ثم شاهد فلمًا تعريفيًا عن الملتقى، بعدها تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة صعب الرشيدي مرحبًا بالرئيس الفخري ومقدماً إيجازا عن المناشط التي أقامها صحافيو الوطن خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذه المناشط والفعاليات لم تكن لتتم على أكمل وجه لولا الدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من قبل الشيخ فرحان الجربا الرئيس الفخري للملتقى.
من جانبه عبر سعيد العجل رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بحضور الشيخ الجربا لافتتاح المقر بعد اكتمال التراخيص النظامية من الجهات ذات العلاقة، مؤكدا حرص منسوبي صحافيو الوطن على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، موجهاً شكره لجميع الأعضاء الذين يعلمون بكل تفاني وجد دفاعاً عن حياض المملكة العربية السعودية ودعماً لرؤية المملكة 2030.
وسجل الشيخ فرحان بن نايف الجربا كلمة بهذه المناسبة في السجل الذهبي، وتشرف رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل بتسليم الرئيس الفخري للملتقى الشيخ الجربا بطاقته الرسمية كأول بطاقة تصدر عن الملتقى.
وفي كلمة له، شكر الشيخ المهندس فرحان بن نايف الجربا منسوبي صحافيو الوطن ما قدموه من ندوات ومناشط إعلامية، وخدمة للمسؤلية المجتمعية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن هذا الوطن الغالي من خلال الصحافة والإعلام بكافة أشكاله.
وفي كلمة له قال الجربا: “الوطن أعطانا الكثير ويتحتم علينا الدفاع عنه والوقوف في وجه كل عدو يتحدث ضد الوطن، ولجمه بالكلمة والمقال عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والصحف”.
وأكد الشيخ الجربا أنه داعم لصحافيو الوطن ومستعد لبذل الغالي والنفيس ما دام أن الأمر يتعلق بالوطن، وكلنا فداء للوطن.
وفي الختام قدم سعيد العجل إهداء للشيخ فرحان الجربا نيابة عن منسوبي صحافيو الوطن، والتقطت الصور التذكارية.
من جانبه أقام الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا في منزله بالرياض مأدبة عشاء احتفاء بهذه المناسبة حضرها عدد من منسوبي صحافيو الوطن ومن دولة الكويت الشقيقة الدكتور فهد الشليمي، وإعلاميين ومثقفين.
الجدير بالذكر أن صحافيو الوطن تأسس منذ عام ويضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في شتى وسائل الإعلام، وأقام العديد من الندوات والملتقيات، منها ندوة عامان على ولاية محمد بن سلمان، وندوة وزراة الإسكان وحلم السكن ورعى مناسبات عدة كالملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية أمير منطقة الرياض، كما احتفل باليوم الوطني بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.

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