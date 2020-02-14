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بطول 5 كم

بلدية بلقرن تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق مركز عفراء

بلدية بلقرن تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق مركز عفراء
http://almnatiq.net/?p=831883
المناطق _ بلقرن

أكدت بلدية محافظة بلقرن ، أنه تم الإنتهاء من تخطيط طريق مركز عفراء البظاظة بمحافظة بلقرن حيث يجرى تكثيف الأعمال بهذا الطريق الممتد بطول (5) كم من أجل تطوير خدمات هذا الطريق وتهيئته على الوجه المطلوب وذلك لحيويته وكثرة مرتاديه .
في هذا الإطار بين رئيس بلدية محافظة بلقرن الأستاذ / أحمد عوض البارقي أن الاعمال المنجزة إنما هي المرحلة الاولى في تطوير هذا الطريق ويتبعها المرحلة الثانية من أعمال الإنارة والرصف والتشجير، وهذا ما تسعى اليه البلدية في الأيام القادمة بإذن الله، حيث نتطلع إلى الرقي بمستوى الخدمة في شتى أرجاء المحافظة، وتحت نطاق موحد وتنفيذاً لتوجيه قيادتنا الحكيمة بتسهل الخدمات للمواطنين وتحقيقا لرؤية المملكة 2030م.

 

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