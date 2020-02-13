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في الأمسية الثقافية ” الفصيح المهجور من لهجات منطقة الباحة” قشاش .. أزد السراة أفصح الناس

في الأمسية الثقافية ” الفصيح المهجور من لهجات منطقة الباحة” قشاش .. أزد السراة أفصح الناس

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في الأمسية الثقافية ” الفصيح المهجور من لهجات منطقة الباحة” قشاش .. أزد السراة أفصح الناس

في الأمسية الثقافية ” الفصيح المهجور من لهجات منطقة الباحة” قشاش .. أزد السراة أفصح الناس
http://almnatiq.net/?p=831887
المناطق _ الباحة
شهد محافظ ⁧‫بلجرشي‬⁩ الاستاذ غلاب بن غالب أبو خشيم الأمسية الثقافية التي نظمتها لجنة الثقافة والفنون بمحافظة بلجرشي بالشراكة مع بلدية بلجرشي ” الفصيح المهجور في لهجات منطقة الباحة ” بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .
وشهدت الأمسية التي قدمها الدكتور أحمد قشاش وادارها الدكتور علي الرباعي حضورا كبيرا من الأهالي والمهتمين بالشأن الثقافي .
وتطرق الدكتور قشاش في محاضرته عن فصاحة الازد وأقوال العلماء بدءاً بالخليل أحمد الفراهيدي الذي ذكر أن افصح الناس أزد السراة ومثله أبو عمر المعلا ونقل قشاش لعدد من المعاصرين مثل فيصل الغوري الذي ذكر ان لا وجود للغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن إلا في بعض قبائل غامد وزهران مضيفا بأن من أهم القبائل العربية التي احتفظت في لهجاتها الحديثة بكثير من الظواهر اللغوية الفصيحة دون تغيير أو تطور قبائل منطقة الباحة (غامد وزهران وبني عُمر) وهي من القبائل الأزدية التي هاجرت من نحو ألفي سنة خلت من مأرب عاصمة المملكة السبئية باليمن أثر تهدم سد مأرب واستوطنت جبال السَّراة بين الطائف واليمن والتي سميت فيما بعد بسراة الأزد وتحديدًا في الناحية التي أصبحت تعرف اليوم بمنطقة الباحة
ومضى المحاضر في امسيته ليؤكد ارتباط لهجات الباحة بالعروبيات القديمة ووجود اصول قديمة لها كالسريانية والعبرانية والكنعانية والأكادية وأنها لغات عروبية خرجت من جزيرة العرب قبل أكثر من ٥٠٠٠ عام وهذه الأمثلة تمثل جميع المستويات الصوتية والنحوية والصرفية والدلالية .
واختتم الدكتور قشاش امسيته بشرح بعض الالفاظ الفصيحة المهجورة في منطقة الباحة وضرب لها أمثلة من القران الكريم واشعار العرب .
وفي ختام الامسية كرّم محافظ بلجرشي ومدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ضيفا الأمسية ،كما تم تكريم رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني بدرع الشخصية الثقافية الداعمة للبرامج الثقافية واسهاماته في اثراء الحراك الثقافي بالمحافظة.

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