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مجلس المسؤولية الاجتماعية يشارك في جلسة حوارية بمجلس الشورى

مجلس المسؤولية الاجتماعية يشارك في جلسة حوارية بمجلس الشورى

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مجلس المسؤولية الاجتماعية يشارك في جلسة حوارية بمجلس الشورى

مجلس المسؤولية الاجتماعية يشارك في جلسة حوارية بمجلس الشورى
http://almnatiq.net/?p=831892
المناطق _ فتحية عبدالله

‏بدعوة كريمة من ⁧‫مجلس‬⁩ ⁧الشورى‬⁩ تشرف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية‏ ممثلاً بالأمين العام أ. لولوة عواد الشمري بالمشاركة في جلسة حوارية بعنوان “المسؤولية الاجتماعية رؤية مستقبلية” تمكيناً للمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠
وتهدف الجلسة إلى تطوير المسؤولية الاجتماعية وتفعيل الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية و الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع في ضوء رؤية السعودية ۲۰۳۰.

واستهلت أ. لولوة الشمري الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية مداخلتها بأن المجلس منذ تاسيسه حظي برعاية و توجيهات  مباشرة من الرئيس الفخري للمجلس صاحب السمو الملكي الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية و بمتابعة جادة من قبل رئيسة مجلس الأمناء صاحبة السمو الاميرة عبير بنت فيصل بن تركي ال سعود و وبتظافر الجهود بين ولاة الأمر و القطاعات الثلاث و مؤسسات المجتمع المدني والأفراد استطاع المجلس ان يقدم انموذجاً رائدًا في مشوار تمكين المسؤولية الاجتماعية وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

واستعرضت الشمري في الجلسة الحوارية دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية و دليل الاحتياجات والمبادرات و بعض التحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية في المنطقة كما استعرضت مبادرة اعلام المسؤولية الاجتماعية الذي نفذه المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

هذا وقد افتتحت الجلسة بكلمة من الدكتور يحيى الصمعان نائب مساعد رئيس مجلس الشورى قال فيها ان رؤية ⁧‫المملكة‬⁩ 2030 أكدت على تفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات ، وأن رؤية 2030 ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة وأضاف مجلس ⁧‫الشورى‬⁩ يعمل من خلال ممارسته للمهام التنظيمية والرقابية على تفعيل المسؤولية الاجتماعية ، وبناء جسور فعالة للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة والوقوف على تجارب المجالس البرلمانية في مختلف الدول في هذا الجانب.
واختتم حديثه بأمله أن تفضي المناقشات التي تتم في هذه الجلسة إلى نتائج تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتقترح آليات لتفعيل ذلك.

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