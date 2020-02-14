معالي مدير جامعة الباحة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات امتداد لرعاية القيادة بقطاع التعليم الجامعي

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رفع معالي مدير ⁧‫جامعة الباحة‬⁩ الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود‬⁩، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولمعالي ⁧‫وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ‬⁩ بمناسبة صدور موافقة ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات.

وأكد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين؛ أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين‬⁩ على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات يأتي امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم الجامعي، وتجويد مخرجاته بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية، وسوق العمل، وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتنميته.

وقال معاليه : إن نظام الجامعات الجديد والمتضمن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات يلقى متابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمين؛ لتطوير منظومة التعليم في بلادنا ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار معالي مدير جامعة الباحة إلى أن دعم الحكومة الرشيدة السخي أسهم في تحقيق قطاع التعليم الجامعي قفزات نوعية شاملة ومتكاملة محققة للأهداف والتوجهات الاستراتيجية في كافة المجالات، الأكاديمية والتعليمية والبحثية والابتكار ،وتنمية القدرات والطاقات البشرية، مما جعل للتعليم قيمة تنافسية على المستوى العالمي.