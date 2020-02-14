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أمير الرياض يدشن مشاريع لـ “السعودية للكهرباء” بقيمة 1,4 مليار ريال

أمير الرياض يدشن مشاريع لـ “السعودية للكهرباء” بقيمة 1,4 مليار ريال

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أمير الرياض يدشن مشاريع لـ “السعودية للكهرباء” بقيمة 1,4 مليار ريال

أمير الرياض يدشن مشاريع لـ “السعودية للكهرباء” بقيمة 1,4 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=831898
المناطق _ الرياض

دشن اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عدداً من المشاريع الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء التي تخدم محافظات غرب الرياض: الجلة، عفيف، الرويضة، القويعية، البجادية وساجر والرين التي تشهد كما باقي محافظات المنطقة نمواً عمرانياً واقتصاديا متسارعاً، وبلغت القيمة الإجمالية لتكلفة هذه المشاريع حوالى مليار و400 مليون ريال.

ويأتي تدشين هذه المشاريع بمناسبة مرور 70 عاماً على وصول الكهرباء إلى منطقة الرياض، ولتعزيز منظومة الكهرباء ورفع قدرات النقل والتوزيع لدعم الشبكة الكهربائية في هذه المحافظات.

وتمثلت هذه المشاريع في انشاء محطات نقل جهد فائق وعالي وربطها بالشبكة ومشاريع تعزيز شبكات التوزيع وإيصال الخدمة الكهربائية .

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالجهود المبذولة لكل ما يسهم في راحة المواطن، والخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء، مؤكداً على ضرورة توفير الكهرباء لجميع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، التي تضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية في المنطقة، متمنياً للقائمين على الشركة النجاح والتوفيق.

من جهتها أكدت “السعودية للكهرباء” أن شعار “نعمل باتقان من أجلكم”، وضعته نصب عينيها لتواكب من خلاله تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنمية المملكة ورفعتها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة. مثمنين دعم سمو أمير الرياض لقطاع الكهرباء وحرصه المتواصل، ومتابعته الدائمة لأعمال الشركة في المنطقة.

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