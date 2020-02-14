74 جريمة تورط فيها المتهم الأول في خلية الـ 45 الإرهابية

74 جريمة تورط فيها المتهم الأول في خلية الـ 45 الإرهابية

أبرز المواد
الجيش العراقي: لا إصابات في هجوم استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية

الجيش العراقي: لا إصابات في هجوم استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية

أبرز المواد
وزير إعلام اليمن يطالب بمعاقبة إيران لوقف تهريب السلاح للحوثي

وزير إعلام اليمن يطالب بمعاقبة إيران لوقف تهريب السلاح للحوثي

أبرز المواد
الانبعاثات الحرارية تزهق أرواح 4 ملايين شخص سنويا

الانبعاثات الحرارية تزهق أرواح 4 ملايين شخص سنويا

أبرز المواد

الروسية ألكسندروفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ (فيديو)

الروسية ألكسندروفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=831904
المناطق_وكالات

تأهلت الروسية يكاترينا ألكسندروفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية لكرة المضرب، عقب تغلبها اليوم الخميس على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين

واستطاعت ألكسندروفا البالغة 25 عاما حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و7-5

وستواجه ألكسندروفا في ربع نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، التشيكية بيترا كفيتوفا الفائزة بدورها على البلجيكية أليسون فان يوتفانك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و1-6 و6-2، خلال ساعتين و16 دقيقة

روابط ذات صلة

74 جريمة تورط فيها المتهم الأول في خلية الـ 45 الإرهابية

74 جريمة تورط فيها المتهم الأول في خلية الـ 45 الإرهابية
الجيش العراقي: لا إصابات في هجوم استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية

الجيش العراقي: لا إصابات في هجوم استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية
وزير إعلام اليمن يطالب بمعاقبة إيران لوقف تهريب السلاح للحوثي

وزير إعلام اليمن يطالب بمعاقبة إيران لوقف تهريب السلاح للحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*