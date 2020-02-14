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“إيرباص” تطيح ب”بوينغ” بتسليم رقم قياسي من الطائرات

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“إيرباص” تطيح ب”بوينغ” بتسليم رقم قياسي من الطائرات

“إيرباص” تطيح ب”بوينغ” بتسليم رقم قياسي من الطائرات
http://almnatiq.net/?p=831920
المناطق_الرياض

أعلنت شركة “إيرباص” الأوربية اليوم الخميس، عن تحطيمها رقما قياسيا في عدد الطائرات التي سلّمتها لعملائها خلال عام 2019

وأظهرت البيانات المالية لعام 2019 الخاصة بالشركة، ارتفاع عدد الطائرات المسلمة لعملائها، حيث بلغت 860 طائرة تجارية بزيادة تقدر بـ8%

وتطمح الشركة إلى تحطيم رقم قياسي آخر هذا العام، حيث تسعى لتسليم 880 طائرة لعملائها وذلك في منافسة شرسة تقودها “إيرباص” مع نظيرتها الأمريكية “بوينغ”، التي لا تزال تواجه أزمة طائراتها “ماكس-737”

وأوضحت البيانات المنشورة يوم الخميس، أن “بوينغ” تعرضت لخسارة بلغت 1.36 مليار يورو خلال العام الماضي، حيث اضطرت لدفع 3.6 مليار يورو غرامات على خلفية حالات فساد ضمن نشاطها، في حين وصلت أرباحها عام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات يورو

ويأتي ذلك بعدما صرحت به شركة “بوينغ” في وقت سابق، بعدم تسلمها أي طلبات جديدة خلال شهر يناير

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