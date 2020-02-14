الجيش العراقي: لا إصابات في هجوم استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية

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قال الجيش العراقي إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة “كيه-وان”، في محافظة كركوك شمالي العراق، وتتمركز فيها قوات أمريكية، لم يسفر عن أي خسائر بشرية

وأضاف الجيش العراقي في بيان، الخميس: “قوات الأمن عثرت على المنصة التي أطلق منها الصاروخ، وهي تحمل 11 صاروخا لم تطلق بعد

وفي مطلع الشهر الجاري، تعرضت قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصفٍ بصواريخ الكاتيوشا، دون الإشارة لوقوع أي إصابات جراء القصف

والشهر الماضي، ردت إيران على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي

ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم أصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات