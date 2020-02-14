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شركة الكفاح القابضة توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

شركة الكفاح القابضة توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=831933
المناطق_الرياض

كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية، تحت مسميات: نائب ممثل الإدارة، مدير قسم الهندسة، ومشرف عقود الإيجار

وأشارت إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي:هنـــــا

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