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“النيابة العامة” تحذر من نشر إعلانات جمع الديات أو المحتاجين أو سداد المديونيات دون التحقق

“النيابة العامة” تحذر من نشر إعلانات جمع الديات أو المحتاجين أو سداد المديونيات دون التحقق
http://almnatiq.net/?p=831934
المناطق_الرياض

حذرت النيابة العامة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفة الأنظمة والتعليمات، بالانسياق خلف نشر الإعلانات التي تحمل ادعاءات مضللة، تهدف إلى استعطاف الجمهور، أو وهم المكاسب الخيالية

وقالت النيابة العامة في ملتقى اسأل النيابة ضمن رسالتها التوعوية، إن الإعلان عن جمع الديات غير المنظم، وسداد المديونيات المبكر، والإعلان عن المحتاجين، يلزم التحقق عن مدى نظاميتها قبل الإعلان لها؛ لكونه يعد مخالفة للأنظمة ويعاقب فاعلها حسب الأنظمة

ودعت النيابة بحسب الرياض مستلمي الأموال عن طريق الكاش ، إلى حماية أنفسهم بالمستندات، حتى إذا تم سؤالهم من أين لكم هذا؟ تكون الإجابة مدعومة بالوثائق والأدلة؛ تجنباً للوقوع في حرج ومساءلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة

يُذكر أن الملتقى ناقش العديد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيان الأخطاء التي يقع فيها مستخدمو هذه الأنواع من وسائل التواصل، إما بحسن نية وإما عن سابق قصد

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