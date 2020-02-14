وزير الخارجية: ندعم فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل.. وإيران عدو الجميع

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قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل، مؤكدا أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، مساء أمس وفقا لـ”العربية”، أنه ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، مضيفا أن المملكة ترحب بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال الأمير فيصل بن فرحان إن إيران عدو للجميع. وأضاف أن السودان دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسها.