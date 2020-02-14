إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف «السجون»

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، عن نتائج القبول المبدئي على الوظائف الشاغرة في المديرية العامة للسجون للرجال على رتبة جندي.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية أن النتائج وطلبات إجراءات القبول متاحة على بوابة “أبشر – التوظيف”.