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116 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي في الصين

116 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي في الصين
http://almnatiq.net/?p=831965
المناطق - الرياض

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الإقليم الواقع في وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس.
وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة في هوبي، مركز التفشي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

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