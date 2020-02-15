مصورة سعودية تنال 3 أوسمة عالمية

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حققت المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني، عضو جمعية «إعلاميون»، 3 أوسمة شرفية في مسابقة «بوكا باي» للعام 2020، ضمن النسخة الثانية من المسابقة المقامة حالياً في مقدونيا، تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير «FIAP»، والجمعية الأمريكية للتصوير «PSA».

وعبَّرت المصورة أماني القحطاني عن فخرها بهذه الأوسمة، معتبرة أنها أوسمة للوطن لا تمثل نفسها فقط في هذه المسابقات العالمية، وإنما تمثل المصورين السعوديين.

وأوضحت أن صورة «المدخن» لرجل من مدينة بوشكار الهندية نالت وسامين شرف «Victory.PW» و«GRADAC PGI» في صالون مقدونيا، فيما نالت صورة «نساء الهمر» بوادي اومو السفلي في إثيوبيا وسام الشرف «FK OHRID» في صالون الجبل الأسود.

وأكدت القحطاني أن السعودية لديها مواهب في كل مجال وخاصة في مجال التصوير بكل أقسامه، مشجعة زملاءها المصورين للمبادرة والمشاركة في المسابقات العالمية، مطالبة الجهات الحكومية والإعلامية والسياحية بتنظيم أنشطة تنافسية محلية ودعوة المصورين على مستوى العالم للمشاركة فيها، لكونها أحد السبل العالمية لإظهار النجاحات الكبير التي يحققها الوطن والنهضة الحضارية التي تعيشها المملكة، بحسب “عكاظ”.