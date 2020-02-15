” هدف” : التعديل الجديد لـ “حافز ” يتعلق بتحويل تواريخ الصرف إلى الأشهر الميلادية

” هدف” : التعديل الجديد لـ “حافز ” يتعلق بتحويل تواريخ الصرف إلى الأشهر الميلادية

أبرز المواد
“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 

“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 

منطقة الرياض
الجبير يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي

الجبير يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي

أبرز المواد
الأخبار الكاذبة.. ماذا تفعل بفيروس كورونا الجديد؟

الأخبار الكاذبة.. ماذا تفعل بفيروس كورونا الجديد؟

أبرز المواد

من رحم المعاناة يولد الإبداع.. دانة عانت من السكري وابتكرت جهازا لعلاجه

من رحم المعاناة يولد الإبداع.. دانة عانت من السكري وابتكرت جهازا لعلاجه
دانة النمري
http://almnatiq.net/?p=831991
المناطق - الرياض

«من رحم المعاناة يولد الإبداع»، مقولة قد تنطبق كثيرا على دانة النمري، التي قادتها إصابتها بالمرض «الحلو»، لابتكار جهاز ينبه المرضى عند هبوط أو ارتفاع السكري. وعزت دانة ابتكارها الجهاز إلى معاناتها منذ الصغر من خروج السكري عن المعدل الطبيعي أثناء النوم. وابتكرت دانة جهازا سهلا وخفيفا يعمل عن طريق الدم، جرت تسميته (Dia.NightWatcher) والذي يعمل مع جهاز السكر المعروف (freestyle libre sensor)، ويعمل الجهاز المرتبط بالدم والمتصل به جهاز خارجي عن طريق التطبيق والذي بدوره يعمل على السرعة في الاستجابة للحد من الدخول في مرحلة الخطر، وذلك عن طريق الاهتزاز لمحاولة إيقاظ المريض وإشعاره بالتدخل المبكر بالعلاج المطلوب. وتدين دانة بالفضل في ابتكارها لأسرتها الداعم الأول لها، عبر مساندتها وتثقيفها في مجال مرض السكر وامتد الدعم ليصل إلى المدرسة والتي رحبت بفكرة المشروع وساندت في تطوير الابتكار العلمي، وسعت لإشراكها في مسابقة إبداع التابعة لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، ومسابقة جدة 2020، ومسابقة الأولمبياد العلمي العالمي 2020. وتطمح دانة في أن تجد من يتبنى مشروعها لتطويره وإيصاله لجميع مرضى السكري، بحسب “عكاظ”

روابط ذات صلة

” هدف” : التعديل الجديد لـ “حافز ” يتعلق بتحويل تواريخ الصرف إلى الأشهر الميلادية

” هدف” : التعديل الجديد لـ “حافز ” يتعلق بتحويل تواريخ الصرف إلى الأشهر الميلادية
الجبير يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي

الجبير يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي
الأخبار الكاذبة.. ماذا تفعل بفيروس كورونا الجديد؟

الأخبار الكاذبة.. ماذا تفعل بفيروس كورونا الجديد؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*