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1.6 مليار عملية دفع إلكتروني بإجمالي 287 مليار ريال في 2019

1.6 مليار عملية دفع إلكتروني بإجمالي 287 مليار ريال في 2019
http://almnatiq.net/?p=832000
المناطق - الرياض

نجحت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في تطبيق إستراتيجية أداء نوعية خلال العام 2019 رفعت خلالها من كفاءة العمليات المالية لجميع قطاعات الأعمال ومنحت مزيدا من المرونة لتجربة الأفراد عبر مختلف عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مواصلة تحفيز عمليات الدفع الإلكتروني وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منصة مدى، إحدى منتجات المدفوعات السعودية، إضافة إلى منتجات سداد وإيصال ونقدي وسريع، حيث سجلت مدى، مع نهاية العام 2019، ارتفاعا في عدد أجهزة نقاط البيع لأكثر من 439 ألف جهاز بنسبة زيادة بلغت نحو 21% مقارنة بالعدد المحقق في نهاية العام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز.

وأظهرت نتائج أداء المدفوعات السعودية في العام 2019، كونها الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة في المملكة، نموا في عدد عمليات منصة مدى بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزةً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24% مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018.

وتنتهج شركة المدفوعات السعودية إستراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، وتجسيدا لذلك، شهدت عمليات خدمة الدفع عبر شركة الإنترنت التي تم إطلاقها في شهر أبريل من العام 2019، والعمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) تطورا هائلا، لاسيما بعد التصريح التقني لجميع البنوك السعودية لتقديم خدمة Mada Pay للدفع عن طريق الأجهزة الذكية، وخدمة الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية، وتصريح ثلاث بوابات الكترونية (Payment Gateways) التي تعد حلقة وصل ما بين الموقع الإلكتروني للتاجر أو تطبيقاته وكذلك ما بين جهة معالجة الدفع (مثل البنك)، إضافة إلى إطلاق خدمة الدفع عبر الأجهزة الذكية من خلال خدمة (Apple Pay) التي تقوم بجمع تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بالفرد باختلاف طبيعتها، لجعله قادر على استخدام الهاتف كأداة مباشرة للدفع.

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