الولايات المتحدة تخزن اليورانيوم.. والمطلوب 1.5 مليار دولار

المناطق - الرياض

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس الحصول على 1.5 مليار دولار، على مدى 10 سنوات، لإنشاء مخزون وطني جديد من اليورانيوم، الذي تستخرجه الولايات المتحدة.

وأوضحت الإدارة الأميركية أن دعم إنتاج اليورانيوم المحلي في مواجهة الواردات الرخيصة يعد مسألة تتعلق بأمن الطاقة الحيوي.

لكن بعض النواب الديمقراطيين ،ومحللي السوق من كل ألوان الطيف السياسي، يرون أن الهدف الإجمالي لإدارة ترامب هو مساعدة عدد قليل من شركات اليورانيوم التي لا يمكنها المنافسة في السوق العالمية.

والطلب على الوقود النووي ضعيف في جميع أنحاء العالم منذ كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، فيما انخفض إنتاج اليورانيوم في الولايات المتحدة بنسبة 96 في المئة في السنوات الخمس الماضية، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقدم ترامب طلبًا للحصول على احتياطي وطني جديد من اليورانيوم في طلب موازنة عام 2021 هذا الأسبوع، في أحدث مثال على أن محاولة إنقاذ قطاعي الطاقة النووية والفحم في الولايات المتحدة هي أولوية للرئيس الجمهوري الذي كثيراً ما يشير إلى الأمن القومي كمبرر لسياساته.

وقالت كاتي توب، وهي محللة بارز في سياسة الطاقة في مؤسسة (واشنطن هيريتدج فاودنديشن) المحافظة “ليست من مسؤولية دافعي الضرائب إنقاذ صناعة ما، سواء كان ذلك يورانيوم أو طاقة شمسية أو فحما”.

وقالت وزارة الطاقة إن الخطة ستعزز العمل في ما لا يقل عن اثنتين من عمليات إنتاج اليورانيوم غربي الولايات المتحدة، رغم أن السكان بالقرب من أحد المناجم يقولون إنهم يخشون من زيادة تهديدات الإشعاعات.