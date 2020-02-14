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رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين ..

م “إبراهيم الشيخ ” ينتصر لجيل الشباب في انتخابات غرفة الرياض ويحل ثانيًا بـ 3761 صوتًا

م “إبراهيم الشيخ ” ينتصر لجيل الشباب في انتخابات غرفة الرياض ويحل ثانيًا بـ 3761 صوتًا
http://almnatiq.net/?p=832015
الرياض - فالح الدوسري

حقق المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ البدراني الدوسري المركز الثاني في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعيةبالرياض للدورة 18 (1441 – 1445هـ) في فئة التجار، بعدد أصوات بلغ 3761 صوتاً خلف الفائز بالمركز الأول عجلان العجلان.

وكانت انتخابات غرفة الرياض قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار ، حيثتنافس فيها (57) مرشحاً ومرشحه منهم (42) من فئة التجار و(15) من فئة الصناع.

وعقب الفوز رفع المهندس “الشيخ” شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحبالسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على ايمانهما بجيل الشباب وثقتهما الكبيرة فيه ، كما رفع الشكر لمعالي وزيرالتجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على إتاحة الفرصة لجيل الشباب للمشاركة في خدمة الوطن من خلال انتخابات غرفة الرياض.

وأضاف : اشكر المولى عز وجل بأن منح لي الفرصة لخدمة هذا الوطن الغالي من خلال فوزي في #انتخابات_غرفة_الرياض وأعدكم ببذلالغالي والنفيس لتحقيق النجاحات، كما أود بالتوجه بالشكر و الإمتنان للزملاء السابقين في الغرفة على مجهوداتهم ونجاحاتهم السابقة،سائلًا الله لنا ولهم التوفيق لخدمة هذا الوطن.

الجدير بالذكر أن فئة الصناع تصدرها عبدالله بن فهد عبدالله العجلان بأصوات بلغت 5516 صوتاً، كما جاء في المركز الثاني سعد بنمحمد سعد العجلان بأصوات 4600 صوت.

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