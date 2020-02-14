تكريم 61 عضواً ومشرفاً في ختام مسابقات اندية الحي للبنين بتعليم جدة

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اختتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين ، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية في الحفل الختامي الذي نظمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية مساء امس الأول ، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل اندية الحي أ. عوض العتيبي ، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة .

وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي في كلمته اثناء الحفل: نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في اندية الحي المنشرة في احياء جدة له أهمية وتأثير كبير ،من خلال اشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفين اكفاء من المعلمين ، حيث يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف احتياجات الشباب والمتمثلة في مسابقات الخط العربي ، ومسابقة الالقاء ( الخطابة – الشعر ) ، ومسابقة كرة الطاولة ، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة ، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة ، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات .

من جهته قال ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي: اندية الحي المنتشرة في احياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب والتي تتجاوز 5 الاف زائر يومياً في 41 نادي حي على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الاحياء، حيث شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظمتها الأندية خلال الفترة الماضية وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات والتي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين ، وفي ختام المسابقات تم تكريم ٣٠ عضواً في جميع المسابقات و 31 معلماً من العاملين في الأندية والداعمين ، مقدماً شكره لإدارة الاندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات ودعمها والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.