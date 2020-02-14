الأسبوع المقبل.. الأمم المتحدة تتوج جامعة “المؤسس” بجائز “الزيرو بروجكت”

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تتوج الأمم المتحدة جامعة الملك عبدالعزيز بجائزة الزيرو بروجكت العالمية (Zero Project Award) عن مبادرتها “تعزيز مكانة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية” ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 مـ في مقر الأمم المتحدة في فيينا جمهورية النمسا يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير 2020 م.

وحددت المنظمة موضوعًا للجائزة لهذا العام وهو “التعليم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات” حيث ستقوم المنظمة بعرض مبادرة الجامعة ضمن تقرير المنظمة السنوي، كما تم عرضه على صفحتها الرئيسة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الخبراء في مجال الإعاقة حول العالم طيلة عام 2020 م.

وقبل حفل التكريم وتسليم الجائزة سيقدم وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الدكتور وجدي بن احمد وزان عرضًا عن المبادرة يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير وسوف يستلم رئيس وفد الجامعة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الجائزة رسميًا يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٠م، وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.

وشهدت الجائزة في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرة ومشروع من 106 دول حول العالم وتم اختيار ما يقارب الثمانين مبادرة ومشروع بناء على ثلاثة معايير الابتكار والتأثير وقابلية التوسع والتطوير.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن هذا النجاح لهو أمر مثير للإعجاب ويؤشر لتقدير عالمي للجهود الجبارة التي تبذلها الجامعة ممثلة بوكالة الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب لخلق بيئة جامعية تشمل الجميع بغض النظر عن حالة الطلبة الجسدية، نبارك لأنفسنا وللجامعة من منسوبين وطلاب هذا الإنجاز العالمي الجديد.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على الدعم المستمر لجامعات المملكة والارتقاء بمستوى التعليم تعزيز مكانتها العالمية، كما قدم شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجامعة والتي شهدت بفضل من الله نقلات نوعية في كافة الأصعدة.

وتشمل مبادرة تعزيز مكانة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية والتي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة العمادة لذوي الإعاقة على أربع مشاريع وهي مشروع تزويد مسار المكفوفين بتقنية البلوتوث ومن خلاله يمكن الأشخاص ذوي التحدي البصري من التجوال في الميدان الأكاديمي باستخدام مسار على الأرض وإرشادات تصلهم من الجوال المتصل بشبكة البلوتوث، تم تسمية المنتج “أرني الطريق” وجاري الحصول على براءة اختراع له.

بالإضافة إلى مشروع الدايزي فورمات DAISY والذي يمكن طلاب معهد اللغة الإنجليزية من الحصول على منهاج اللغة على جوالاتهم بصيغة تسمح لهم بالتصفح والمراجعة، وتم تطوير منتج وتسميته “منهاجي في يدي”، ومشروع معرض الحياة على عجلات، وهو معرض دائم ومتنقل يهدف إلى توعية المجتمع بقدرات وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع مركز الاختبارات، حيث تم انشاء مركز اختبارات مركزي لذوي الاحتياجات الخاصة.