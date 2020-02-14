بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

المناطق - الباحة

صرح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه ورد بلاغ في تمام الساعة ٢٠.٤٥ من مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٦/١٩عن احتجاز ثلاث اشخاص بمنطقه مرتفعة في عقبة الحسام بمحافظة المندق وعلى الفور تم تحريك فرقه من مركز الشعراء وفرقه من إدارة قلوه وفرقه من إدارة المندق وفرقه من إدارة الباحة وتمركزت الفرق في نهاية العقبة وترجل افراد الإنقاذ لموقع المحتجزين وتم الوصول للمحتجز الأول في تمام الساعة الحاديه عشر مساءً وتم البحث عن الشخصين الاخرين ووجدوا على بعد ٢ كيلو من موقع المحتجز الأول وتم امدادهم بالماء والغذاء وانزال الشخصين الى منطقة المحتجز الأول وقد استغرق ذلك ٣ ساعات لصعوبة التضاريس وخطورتها وكذلك الظلام الدامس وبعدها تم نقل الجميع الى موقع تمركز الفرق والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص واستغرقت المهمة قرابة ١٢ ساعة تقريباً

والدفاع المدني يحذر من خطورة تلك المواقع ويناشد بعدم المجازفة والمحافظة على سلامة الأرواح

وقد ثمن مدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي لكافة الجهات المشاركة من الهلال الأحمر الدوريات الأمنية وفريق السلام للبحث والإنقاذ جهودهم ومشاركتهم الفعالة في هذا الحادث متمنياً للجميع السلامة الدائمة.