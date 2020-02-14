احدث الأخبار

بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام
منطقة الباحة
 الأسبوع المقبل.. الأمم المتحدة تتوج جامعة “المؤسس” بجائز “الزيرو بروجكت”
منطقة مكة المكرمة
 غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف
أبرز المواد
 تكريم 61 عضواً ومشرفاً في ختام مسابقات اندية الحي للبنين بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 م “إبراهيم الشيخ ” ينتصر لجيل الشباب في انتخابات غرفة الرياض ويحل ثانيًا بـ 3761 صوتًا
منطقة الرياض
 شرطة عسير: مقطع دهس خميس مشيط قديم وتمت مباشرته في حينه
أبرز المواد
 تستضيفه جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية .. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل
أبرز المواد
 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني بإجمالي 287 مليار ريال في 2019
أبرز المواد
 “النيابة”: لا يجوز القبض على أي إنسان في غير حالات التلبس بالجريمة
أبرز المواد
 وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية بوباء كورونا في الصين
أبرز المواد
 مدن عراقية تشهد مظاهرات في إطار الحراك الشعبي
أبرز المواد
 116 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي في الصين
أبرز المواد
بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

منطقة الباحة
الأسبوع المقبل.. الأمم المتحدة تتوج جامعة “المؤسس” بجائز “الزيرو بروجكت”

الأسبوع المقبل.. الأمم المتحدة تتوج جامعة “المؤسس” بجائز “الزيرو بروجكت”

منطقة مكة المكرمة
غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف

غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف

أبرز المواد
تكريم 61 عضواً ومشرفاً في ختام مسابقات اندية الحي للبنين بتعليم جدة

تكريم 61 عضواً ومشرفاً في ختام مسابقات اندية الحي للبنين بتعليم جدة

منطقة مكة المكرمة

بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام
http://almnatiq.net/?p=832034
المناطق - الباحة

صرح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه ورد بلاغ في تمام الساعة ٢٠.٤٥ من مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٦/١٩عن احتجاز ثلاث اشخاص بمنطقه مرتفعة في عقبة الحسام بمحافظة المندق وعلى الفور تم تحريك فرقه من مركز الشعراء وفرقه من إدارة قلوه وفرقه من إدارة المندق وفرقه من إدارة الباحة وتمركزت الفرق في نهاية العقبة وترجل افراد الإنقاذ لموقع المحتجزين وتم الوصول للمحتجز الأول في تمام الساعة الحاديه عشر مساءً وتم البحث عن الشخصين الاخرين ووجدوا على بعد ٢ كيلو من موقع المحتجز الأول وتم امدادهم بالماء والغذاء وانزال الشخصين الى منطقة المحتجز الأول وقد استغرق ذلك ٣ ساعات لصعوبة التضاريس وخطورتها وكذلك الظلام الدامس وبعدها تم نقل الجميع الى موقع تمركز الفرق والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص واستغرقت المهمة قرابة ١٢ ساعة تقريباً
والدفاع المدني يحذر من خطورة تلك المواقع ويناشد بعدم المجازفة والمحافظة على سلامة الأرواح
وقد ثمن مدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي لكافة الجهات المشاركة من الهلال الأحمر الدوريات الأمنية وفريق السلام للبحث والإنقاذ جهودهم ومشاركتهم الفعالة في هذا الحادث متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

روابط ذات صلة

معالي مدير جامعة الباحة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات امتداد لرعاية القيادة بقطاع التعليم الجامعي

معالي مدير جامعة الباحة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات امتداد لرعاية القيادة بقطاع التعليم الجامعي
في الأمسية الثقافية ” الفصيح المهجور من لهجات منطقة الباحة” قشاش .. أزد السراة أفصح الناس

في الأمسية الثقافية ” الفصيح المهجور من لهجات منطقة الباحة” قشاش .. أزد السراة أفصح الناس
وفدٌ من هيئة السياحة بالرياض يزور جبل شدا الأعلى بمحافظة المخواة

وفدٌ من هيئة السياحة بالرياض يزور جبل شدا الأعلى بمحافظة المخواة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*