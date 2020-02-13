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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

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وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي : مجلس شؤون الجامعات سيرسم مستقبلًا أفضل للجامعات في تنمية الوطن وتجويد المخرجات

وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي : مجلس شؤون الجامعات سيرسم مستقبلًا أفضل للجامعات في تنمية الوطن وتجويد المخرجات

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بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
http://almnatiq.net/?p=832044
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك , تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية على مدينة تبوك.
وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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