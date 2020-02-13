“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك , تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.