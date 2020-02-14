احدث الأخبار

“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
منطقة تبوك
 وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي : مجلس شؤون الجامعات سيرسم مستقبلًا أفضل للجامعات في تنمية الوطن وتجويد المخرجات
منطقة الرياض
 بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام
منطقة الباحة
 الأسبوع المقبل.. الأمم المتحدة تتوج جامعة “المؤسس” بجائز “الزيرو بروجكت”
منطقة مكة المكرمة
 غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف
أبرز المواد
 تكريم 61 عضواً ومشرفاً في ختام مسابقات اندية الحي للبنين بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 م “إبراهيم الشيخ ” ينتصر لجيل الشباب في انتخابات غرفة الرياض ويحل ثانيًا بـ 3761 صوتًا
منطقة الرياض
 شرطة عسير: مقطع دهس خميس مشيط قديم وتمت مباشرته في حينه
أبرز المواد
 تستضيفه جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية .. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل
أبرز المواد
 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني بإجمالي 287 مليار ريال في 2019
أبرز المواد
 “النيابة”: لا يجوز القبض على أي إنسان في غير حالات التلبس بالجريمة
أبرز المواد
“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم

“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم

أبرز المواد
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

منطقة تبوك
وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي : مجلس شؤون الجامعات سيرسم مستقبلًا أفضل للجامعات في تنمية الوطن وتجويد المخرجات

وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي : مجلس شؤون الجامعات سيرسم مستقبلًا أفضل للجامعات في تنمية الوطن وتجويد المخرجات

منطقة الرياض
بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام

منطقة الباحة

التكلفة التقديرية للمشروع تتجاوز 100 مليون ريال

“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم

“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم
http://almnatiq.net/?p=832048
المناطق - بريدة

تابع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المراحل النهائية من إنشاء وتجهيز وتشغيل أكبر وأحدث مشروع مستشفى بيطري في العالم بمنطقة القصيم بمسمى “مستشفى سلام البيطري للإبل”، بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليون ريال، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل، واستدامة قطاع الإبل وتطويره.
واطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، على سير العمل في مشروع المستشفى التابع لمجموعة سلام البيطرية، وخطة المجموعة للتوسع في إنشاء مستشفى آخر، بالإضافة إلى مناقشة دعم الوزارة ومساندتها في هذا التوسع لما فيه خدمة لمربي الإبل، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لجهود الوزارة لرفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع سيسهم في تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في المجال، ليقوم بدوره المأمول في حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة، ودعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتسهيلا لمربي الإبل للوصول إلى الخدمات البيطرية داخل المملكة، والتي ستسهم بدورها في استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة.
وبينت، أنه قد تم منح المستثمرين ترخيص أولي للمشروع وسيتم إصدار الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى.
وحثت الوزارة، المستثمرين إلى الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، مثل المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، ومراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والمركبات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني، مؤكدةأن هذهالمجالات واعدة نظراً للتطور الذي يشهدهالقطاع، مشيرة إلى أنها ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

روابط ذات صلة

غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف

غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف
شرطة عسير: مقطع دهس خميس مشيط قديم وتمت مباشرته في حينه

شرطة عسير: مقطع دهس خميس مشيط قديم وتمت مباشرته في حينه
تستضيفه جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية .. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل

تستضيفه جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية .. إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*