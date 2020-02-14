مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 2,550 حقيبة شتوية للأيتام في باكستان

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, فرع رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية 2,550 حقيبة شتوية منحة لدور الأيتام التي تقوم الرابطة برعايتهم هناك.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.