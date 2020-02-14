احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 2,550 حقيبة شتوية للأيتام في باكستان
أبرز المواد
 إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب
أبرز المواد
 الثبيتي في خطبة الجمعة : الله عز وجل هو الضار النافع وهو المعطي المانع بيده وحده تقدير المرض ومنه سبحانه الشفاء.
أبرز المواد
 أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. الأحد المقبل
منطقة جازان
 “البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
منطقة تبوك
 وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي : مجلس شؤون الجامعات سيرسم مستقبلًا أفضل للجامعات في تنمية الوطن وتجويد المخرجات
منطقة الرياض
 بمشاركة اربع فرق .. مدني الباحة يعثر على محتجزي عقبة الحسام
منطقة الباحة
 الأسبوع المقبل.. الأمم المتحدة تتوج جامعة “المؤسس” بجائز “الزيرو بروجكت”
منطقة مكة المكرمة
 غزاوي في خطبة الجمعة: المؤمن محافظ على الصلاة بمراعاة أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مداوم على أدائها لا يضيعها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف
أبرز المواد
 تكريم 61 عضواً ومشرفاً في ختام مسابقات اندية الحي للبنين بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 م “إبراهيم الشيخ ” ينتصر لجيل الشباب في انتخابات غرفة الرياض ويحل ثانيًا بـ 3761 صوتًا
منطقة الرياض
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 2,550 حقيبة شتوية للأيتام في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 2,550 حقيبة شتوية للأيتام في باكستان

أبرز المواد
إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب

إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب

أبرز المواد
الثبيتي في خطبة الجمعة : الله عز وجل هو الضار النافع وهو المعطي المانع بيده وحده تقدير المرض ومنه سبحانه الشفاء.

الثبيتي في خطبة الجمعة : الله عز وجل هو الضار النافع وهو المعطي المانع بيده وحده تقدير المرض ومنه سبحانه الشفاء.

أبرز المواد
أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. الأحد المقبل

أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. الأحد المقبل

منطقة جازان

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 2,550 حقيبة شتوية للأيتام في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 2,550 حقيبة شتوية للأيتام في باكستان
http://almnatiq.net/?p=832063

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, فرع رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية 2,550 حقيبة شتوية منحة لدور الأيتام التي تقوم الرابطة برعايتهم هناك.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

روابط ذات صلة

إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب

إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب
الثبيتي في خطبة الجمعة : الله عز وجل هو الضار النافع وهو المعطي المانع بيده وحده تقدير المرض ومنه سبحانه الشفاء.

الثبيتي في خطبة الجمعة : الله عز وجل هو الضار النافع وهو المعطي المانع بيده وحده تقدير المرض ومنه سبحانه الشفاء.
“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم

“البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري للإبل في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*