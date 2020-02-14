«السلبية» تعقد موقف العدالة والتعاون

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المناطق - متابعات

سيطر التعادل السلبي على مباراة العدالة والتعاون ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء الجمعة.
وزاد رصيد العدالة إلى 13 نقطة في المركز الـ15، فيما أصبح لدى التعاون 28 نقطة في المركز الخامس، وبات كل منهما مهدد بفقدان مركزه، إذ سيهبط الضيوف إلى السادس حال فوز الفيصلي أو الرائد، بينما سيتذيل المضيف الترتيب عند فوز الفتح.
وعلى رغم البداية الهجومية للعدالة إلا أن البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب الفريق القادم من بريدة وضع ثقله في منطقة الدفاع، مع بناء الهجوم بشكل مرتد، بعد أن لعب فريقه مباراة الإثنين الماضي قارياً.
ولم تتبدل الأحوال على مدار الشوطين، مع محاولات من الطرفين، ولكنها كانت أكثر جدية من أهل الدار، في وقت شهدت المباراة مشاركة أولى لنايف هزازي المنتقل حديثاً إلى العدالة عند الدقيقة 73.
ووسط تألق من البرازيلي كاسيو حارس التعاون، وتصويبات متكررة من أندريا، انتهت المواجهة بتعادل سلبي زاد صعوبة موقف الفريقين.

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