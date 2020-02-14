احدث الأخبار

مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يرفعون الشكر للقيادة بعد صدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات
منطقة المدينة المنورة
 أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد
الاقتصاد
 الرياض تشهد أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني
أبرز المواد
 رئيس جمهورية غينيا يغادر جدة
محليات
 غرفة الرياض تعلن نتائج انتخابات الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارتها
أبرز المواد
 “عمالية الرياض” تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغ و 2656 طلب خروج النهائي
أبرز المواد
 بلدية بارق تعيد تأهيل حصن آل عيشي
منطقة عسير
 بعد تهديد دولي.. الحوثي يتراجع عن إجراء يعرقل العمل الإغاثي
أبرز المواد
 «السلبية» تعقد موقف العدالة والتعاون
أبرز المواد
 مسؤول إيراني: مستقبل قاتم ينتظرنا حتى إذا خسر ترمب الرئاسة
أبرز المواد
 بومبيو: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين
أبرز المواد
 إثيوبيا: الاتفاق النهائي حول سد النهضة لم يكتمل بعد
أبرز المواد
مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يرفعون الشكر للقيادة بعد صدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يرفعون الشكر للقيادة بعد صدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

منطقة المدينة المنورة
أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد

أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد

الاقتصاد
الرياض تشهد أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني

الرياض تشهد أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني

أبرز المواد
رئيس جمهورية غينيا يغادر جدة

رئيس جمهورية غينيا يغادر جدة

محليات

غرفة الرياض تعلن نتائج انتخابات الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارتها

غرفة الرياض تعلن نتائج انتخابات الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارتها
http://almnatiq.net/?p=832090
المناطق - واس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الثامنة عشرة عن نتائج الانتخابات التي تمت خلال الفتره 11 – 13 فبراير 2020، التي أجريت عبر التصويت الإلكتروني وشهدت قفزة غير مسبوقة وارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة لأول مرة في المملكة.
وبلغ إجمالي عدد الأصوات 76,668 صوتًا منها 42,112 صوتًا من فئة التجار و 34,556 صوتًا من فئة الصناع.
كما بلغ عدد الأفراد المصوتين المشاركين 32,953 ناخبًا وناخبة، بينما سجلت الدورة السابقة مشاركة 10,414 ناخبًا وناخبة، وبذلك تحقق انتخابات غرفة الرياض ارتفاعًا في نسبة المشاركة قدره 216 في المئة مقارنة بالدورة السابقة.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة نمو السجلات التجارية بمدينة الرياض في مختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تمكين المصوت الفرد من التصويت لأربعة مرشحين، اثنين من كل فئة بعد أن كان التصويت يقتصر على مرشح واحد لكل فئة.
وأسهم إقرار وزارة التجارة والاستثمار لآلية التصويت الإلكتروني “عن بعد” في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الناخبين والناخبات من المشاركة عبر رابط إلكتروني موحد دون الحاجة لزيارة مقر الانتخاب وهو ما انعكس على زيادة نسب المشاركة لانتخابات مجالس إدارات الغرف.
وعملت “التجارة” على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عن بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب من خلال رابط موحد لجميع الغرفVoting.mci.gov.sa يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت دون عناء أو انتظار.
وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية.

روابط ذات صلة

أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد

أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد
الرياض تشهد أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني

الرياض تشهد أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني
“عمالية الرياض” تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغ و 2656 طلب خروج النهائي

“عمالية الرياض” تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغ و 2656 طلب خروج النهائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*