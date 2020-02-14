أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد

المناطق - فهد المريخي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، تنظم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مؤتمر (سابك 2020)، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 إلى 20 فبراير 2020م، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل أمير الشرقية برعاية المؤتمر، وحضور سمو وزير الطاقة؛ مؤكداً أن ذلك يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لسابك، وللقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير والابتكار التي تقوم بها (سابك)، بما يتفق وخطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مثمناً حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو وزير الطاقة على المشاركة في هذا المؤتمر نظرا لأهميته ولطبيعة القضايا التي يناقشها.

ويُمثلُ مؤتمر سابك 2020 الذي يقام تحت شعار “الجيل الرابع للكيمياء”، مَنصَّةً دوليةً تفتحُ البابَ للتوسعِ في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ، من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبرَ من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ والتي ستكون محورُ جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في السعودية.

وسيناقش المؤتمر وهو المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثرَ من مئةِ ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ (سابك) وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء دوليون وسعوديون. كما سيصاحبه معرضٌ هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات (سابك)؛ من حيث عديد الشركاتِ والدُّولِ التي تشاركُ فيه، مبينًا أن أكثرَ من خمسةٍ وخمسين دولة ستشارك في المعرض، فيما تجاوزَ عددُ العارضينَ ست مئة عارض.