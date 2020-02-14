احتضن معهد إعداد القادة بالرياض اليوم اختبارات الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم في الرياض والدمام و الخبر .
وشارك في الاختبارات اللياقية 33 حكماً “حكم ساحة ومساعديه” من جميع الدول العربية تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في البطولة الإماراتي غانم أحمد غانم و مدير دائرة الحكام “السعودي “خليل جلال فيما حاضر الحكام محمد الكزاز و جمال غندور و زكريا قناة .
” 33 ” حكماً يخضعون لاختبارات مكثفة قبل انطلاق بطولة العرب للمنتخبات في الرياض
احتضن معهد إعداد القادة بالرياض اليوم اختبارات الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم في الرياض والدمام و الخبر .
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