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” 33 ” حكماً يخضعون لاختبارات مكثفة قبل انطلاق بطولة العرب للمنتخبات في الرياض

” 33 ” حكماً يخضعون لاختبارات مكثفة قبل انطلاق بطولة العرب للمنتخبات في الرياض
http://almnatiq.net/?p=832113
المناطق - واس

احتضن معهد إعداد القادة بالرياض اليوم اختبارات الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم في الرياض والدمام و الخبر .
وشارك في الاختبارات اللياقية 33 حكماً “حكم ساحة ومساعديه” من جميع الدول العربية تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في البطولة الإماراتي غانم أحمد غانم و مدير دائرة الحكام “السعودي “خليل جلال فيما حاضر الحكام محمد الكزاز و جمال غندور و زكريا قناة .

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