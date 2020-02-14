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اللجنة المنظمة تقف على آخر الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب

اللجنة المنظمة تقف على آخر الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب
http://almnatiq.net/?p=832118
المناطق - واس

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، اجتماعا بحضور رؤساء وأعضاء لجان البطولة، وذلك برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، نيابة عن الدكتور وديع الجرئ مدير البطولة.
وجرى خلال الاجتماع الوقوف على جميع الاستعدادات ، حيث أكملت اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور وديع الجرئ جميع الترتيبات الخاصة لانطلاق منافسات البطولة في مدن الرياض والدمام والخبر، إذ تم استعراض تقارير اللجان العاملة في البطولة التي أكملت جميع تحضيراتها لهذا الحدث العربي المهم ، وأقيمت اليوم اختبارات اللياقة البدنية للحكام، إضافة إلى الدورات المكثفة للحكام وتسمية منسقي ومراقبي المباريات ، إضافة إلى تقرير عن الاجتماعات التي عقدتها اللجان استعداداً لانطلاق البطولة الاثنين المقبل.
كما استعرضت اللجنة إجراءات تسجيل المنتخبات المشاركة في البطولة التي اكتملت عبر النظام الإلكتروني خلال الفترة المحددة، حسب التعليمات الصادرة من الأمانة العامة في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، عقدت لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد، اجتماعاً صباح اليوم الجمعة للوقوف على آخر استعدادات الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، بالإضافة إلى إجراء بعض اختبارات اللياقة البدنية المكثفة في معهد إعداد القادة.
الجدير بالذكر أن مدينة الرياض ستحتضن غداً، اجتماعا آخر للجنة الحكام يليه دورة مكثفة للحكام قبل أن تختتم الفعاليات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة, التي يشارك فيها 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.
ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الاتحاد العربي لكرة القدم بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، بما يكفل استمراريتها واستفادة اللاعبين العرب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.
ومن جانب آخر، يعقد مساء غد السبت المؤتمر الصحفي العام للبطولة برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، ومدير البطولة الدكتور وديع الجريء، ومدير معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالله فيصل حماد، لتسليط الضوء على كافة نواحي البطولة.

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