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“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

منطقة الرياض

“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

http://almnatiq.net/?p=832127
المناطق - الرياض

نفذت “صحة الرياض” جولات رقابية مفاجئة على مرافقها الصحية ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ، والتحقق من تطبيق معايير ، مكافحة العدوى ، وفرز الحالات الطارئة .
وذلك من خلال زيارات مفاجئة لفريق متخصص برئاسة مساعد مدير عام الشئون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض د. علي الجمعة و يرافقه
مدير شئون المستشفيات د.مجاهد الشهري
، ومدير إدارة المراكز المتخصصة والاطباء الزائرون صالح الغانم
، ومدير مكافحة عدوى المنشآت الصحيةحسين الرشيدي .
وشملت الزيارات مستشفيات شقراء ، وحريملاء ، وثادق
للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة .
وكذلك التأكد من تطبيق سياسات و اجراءات مكافحة العدوى ، وقياس مدى معرفة العاملين بطرق التعامل مع فيروس كورونا الحالي ، والمستجد حسب الادلة المحدثة الصادرة من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة في اقسام الطوارئ والكلى .

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