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الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا

الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا

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الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي

الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي

أبرز المواد
انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا

انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا

ثقافة وفنون
“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

منطقة الرياض

انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا

انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا
http://almnatiq.net/?p=832130
المناطق - الرياض

تنطلق يوم غد في العاصمة الرياض فعاليات ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” لطلاب وطالبات التعليم ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب والذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
وتستمر فعاليات المهرجان أسبوعين على التوالي ابتداء من يوم الأحد الموافق 16/2/2020
وتهدف إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة، حيث تسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تكريس جهودها في نشر الوعي القرائي وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالقراءة وترسيخ مفهوم حب القراءة لدى أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العام كونها الحلقة الأولى والأقوى في مسيرة البناء والذي يُعد المفتاح المركزي للتطوير والتقدم وبناء الحضارات في كافة المجالات واللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.

وقد تم تخصيص مكتبة متنقلة بزيارات ميدانية للمرحلة المتوسطة ودورة قرائية للمرحلة الثانوية في فرع المكتبة بخريص وتخصيص مكتبة الطفل بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية وتجهيزها بكل مايلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة وبث المواد المشوقة والمناسبة من خلال شاشات العرض التي تسعى لتعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة.

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