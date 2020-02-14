احدث الأخبار

الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي
أبرز المواد
 انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا
ثقافة وفنون
 “صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية
منطقة الرياض
 مصر تعلن اكتشاف أول حالة “كورونا” على أراضيها
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة تقف على آخر الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب
أبرز المواد
 ” 33 ” حكماً يخضعون لاختبارات مكثفة قبل انطلاق بطولة العرب للمنتخبات في الرياض
أبرز المواد
 هاتريك حمدالله يقود النصر لحسم مواجهة الشباب
أبرز المواد
 مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يرفعون الشكر للقيادة بعد صدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات
منطقة المدينة المنورة
 أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد
الاقتصاد
 الرياض تشهد أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني
أبرز المواد
 رئيس جمهورية غينيا يغادر جدة
محليات
الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا

الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا

أبرز المواد
الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي

الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي

أبرز المواد
انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا

انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا

ثقافة وفنون
“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

“صحة الرياض” تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

منطقة الرياض

الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا

الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=832141
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون
الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة؛ ليصل بذلك عدد الحالات التي تم إعلان شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجَّلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا (73 عامًا)، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وقالت الوزارة: إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنَيْن صينيَّيْن، الأول يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه 8 سنوات.

ويجسد تعافي الحالات وشفاؤها كفاءة النظام الصحي في الإمارات؛ إذ تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية التي تعمل عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة الوطنية، وتسخر لها القدرات والموارد الوطنية.

وزار القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي لي شيوي هانغ، واستشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الدكتورة فاطمة العطار، الأب الصيني وابنه لتقديم التهنئة لهما على تعافيهما التام من المرض.

وتقدَّم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة في الإمارات، ولوزارة الصحة ووقاية المجتمع، للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخولهما إلى المستشفى، حتى تعافيهما التام من المرض، وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وأشاد “لي شيوي هانغ” بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا مع جمهورية الصين الشعبية، وما أظهرته من رسائل تعاضد وتكاتف، مثنيًا على منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تتمتع بها الإمارات، التي أثمرت شفاء المصابين وتعافيهما بشكل كامل.

وأكد أن هذا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك الجهود المقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية التي تعكس مدى تقدم القطاع الطبي في الإمارات، الذي استطاع التعامل مع حالات فيروس كورونا بكل اقتدار.

من جانبها، قالت استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة فاطمة العطار: “إننا اليوم مع إعلان شفاء الحالتين نقدم رسالة محبة من شعب الإمارات إلى الشعب الصيني الصديق، ونؤكد تضامننا الكامل معهم في مواجهة هذا المرض”.

وأضافت: “تحية محبة لكل زملائي وزميلاتي العاملين في القطاع الطبي، وأقول لهم شكرًا على كل الجهود المبذولة لوقاية وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع”.

وأوضحت أن علاج فيروس كورونا يعتمد على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين، وعلاج الاعراض المرضية، والتخفيف من المضاعفات؛ إذ لا يوجد إلى اليوم لقاح للفيروس.

وأشارت إلى أن الأب والابن كانا يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات الدولة، وبذلك يكون مجموع الحالات المُعلَن شفاؤهما في الإمارات إلى اليوم 3 حالات. موضحة أن الدراسات المتوافرة حاليًا أثبتت أن نسبة الشفاء من هذا الفيروس قد تصل إلى 98 في المائة.

وأكدت أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

يُذكر أن 5 حالات ما زالت تحت المتابعة المستمرة، إحداها تحت العناية المكثفة.

روابط ذات صلة

الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي

الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي
مصر تعلن اكتشاف أول حالة “كورونا” على أراضيها

مصر تعلن اكتشاف أول حالة “كورونا” على أراضيها
اللجنة المنظمة تقف على آخر الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب

اللجنة المنظمة تقف على آخر الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*