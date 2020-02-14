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بر جدة تلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من مليون مستفيد

بر جدة تلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من مليون مستفيد
http://almnatiq.net/?p=832149
المناطق - جدة

استفاد أكثر من مليون وأربعين ألف مستفيد من كلا الجنسين من الأسر المحتاجة بجدة من المعونات العينية التي تقدمها جمعية البر عبر مستودعها الخيري والتي شملت سلالاً غذائية وأجهزة ومستلزمات منزلية وذلك منذ افتتاحه وحتى نهاية العام الماضي 2019م.

ذكر ذلك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي، مبيناً أن مستودع البـر يقدم المعونات العينية للفقراء ويكون ذلك بشكل سري يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، مضيفاً أن المستودع يستقبل التبرعات العينية من المحسنين وأهل العطاء والخيـر والمصانع المحلية والشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية وأدوات النظافة وغيرها حيث يتم فرزها وتصنيفها حسب الاحتياج ثم توزيعها في مواعيد محددة، كما أبان أن صرفها للمستحقين والمحتاجين يتم وفق آلية واضحة حيث تقوم لجنةٌ مختصة بدراسة حالات الأسر المستفيدة.

يُذكر أن الجمعية أطلقت مستودع البـر الخيـري استكمالاً لأنشطتها المتنوعة ودعماً لمواردها للاستمرار في أدائها رسالتها الإنسانية وواجبها الاجتماعي الذي قامت من أجله.

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