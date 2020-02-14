الزمالك المصري يتوّج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي

المناطق - وكالات

توّج الزمالك المصري بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح الزمالك باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق يوسف إبراهيم أوباما.

وعادل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث النتيجة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأعاد المغربي أشرف بن شرقي التقدم للزمالك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وعاد بن شرقي للتألق وأطلق رصاصة الرحمة على الترجي بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع ليضمن تتويج “القلعة البيضاء” باللقب الرابع في تاريخ النادي بعد أعوام 1994 و1997 و2003، وليحرم الترجي من لقب ثان بعد تتويجه الوحيد في 1995.

وشارك الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي كبطل لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، فيما تواجد الترجي التونسي كبطل لدوري أبطال إفريقيا 2019.