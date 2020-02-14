مقتل 8 مدنيين بغارة جوية في أفغانستان

المناطق - وكالات

قتل 8 مدنيين على الأقل بضربة جوية في أفغانستان اليوم الجمعة، حسب وكالة “رويترز” نقلا عن شهود عيان.

وأكد سكان إقليم ننكرهار شرق البلاد أن الغارة استهدفت سيارة تقل مدنيين، وأن بين القتلى الثمانية طفلا، في حين لم يكشف متحدث باسم حاكم الإقليم هوية الضحايا.

وجاء الحادث في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية أن واشنطن توصلت مع حركة طالبان إلى اتفاق يقضي بخفض العنف.

وذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس، أن هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق مع طالبان على خفض القوات الأمريكية في أفغانستان، في حين أشار وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى أنه تم تحقيق انفراج مهم في محادثات السلام مع الحركة في الأيام القليلة الماضية.